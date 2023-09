Ryder Cup 2023 oggi in tv | orari foursome e fourball sabato 30 settembre | programma | tv | streaming

(Di sabato 30 settembre 2023) Europa 6,5-1,5 USA. Si riparte così per la seconda giornata di unaCup, edizione italiana di Roma, che promette scintille se non altro per la voglia del team a stelle e strisce di affrontare questo nuovo giro dicon un piglio diverso da quello di ieri. LA DIRETTA LIVE DELLACUP DI GOLF DALLE 7.30 Otto confronti vissuti, cinque vinti dagli europei, tre pareggiati e nessuno dagli americani. Un primato storico negativo per il team USA, che si è ritrovato a dover congegnare soluzioni quasi estreme pur di cominciare un tentativo di rimonta nei confronti dei padroni di casa al Marco Simone Golf & Country Club. Questo si riflette anche nelle scelte per la mattina: tutti confermati idell’Europa, qualche cambio negli USA....

è iniziata ufficialmente la sfida tra Europa e Stati Uniti per la 44esima edizione della Ryder Cup, il più grande evento sportivo mondiale secondo solo alle Olimpiadi e ai Mondiali di calcio.

L'Europa ha dominato la prima giornata di Ryder Cup in corso al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. La squadra di Luke Donald ha chiuso da imbattuta il venerdì di gara. La coppa si vincerà con la tecnica, ma soprattutto con il cuore. Lo spirito e l'europeismo hanno portato in passato a successi clamorosi