Ryder Cup 2023 oggi in tv | orari foursome e fourball 30 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Europa 6,5-1,5 USA. Si riparte così per la seconda giornata di unaCup, edizione italiana di Roma, che promette scintille se non altro per la voglia del team a stelle e strisce di affrontare questo nuovo giro dicon un piglio diverso da quello di ieri. Otto confronti vissuti, cinque vinti dagli europei, tre pareggiati e nessuno dagli americani. Un primato storico negativo per il team USA, che si è ritrovato a dover congegnare soluzioni quasi estreme pur di cominciare un tentativo di rimonta nei confronti dei padroni di casa al Marco Simone Golf & Country Club. Questo si riflette anche nelle scelte per la mattina: tutti confermati idell’Europa, qualche cambio negli USA.Cup: Europa in volo, è 6,5-1,5 contro gli USA ...