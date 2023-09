Ryder Cup 2023 | i match singoli della domenica Partenza col botto | Rahm-Scheffler!

(Di sabato 30 settembre 2023) Sono stati svelati i 12 accoppiamenti per idi domani, che concluderanno laCupal Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Sono tante le note interessanti che si possono ricavare dalle scelte di Luke Donald e Zach Johnson (che, va ricordato, inserendo i nomi nelvoluto per i loro giocatori non erano a conoscenza di quale sarebbe stato il rispettivo avversario: potevano solo indovinarlo). Si parte subito con un confronto da urlo, quello che mette di fronte il numero 3 e il numero 1 del mondo in carica, Jone Scottie Scheffler. Il loro rendimento è stato ben diverso in questa: lo spagnolo ha portato due punti e mezzo, l’USA appena mezzo. Spazio anche a Viktor Hovland contro Collin ...

Europa avanti sugli Stati Uniti per 10.5 - 5.5 dopo la seconda giornata della2023 a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. In testa c'è sempre il Team Europe del capitano Luke Donald, riuscito a mantenere un vantaggio molto ...Tutto pronto per la terza e ultima giornata della2023, celebre torneo di golf che ogni due anni mette di fronte il Team Usa e il Team Europe. Quest'edizione romana, ospitata al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, si ...

Per la prima volta in questa Ryder Cup 2023 di scena a Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, in quel del Marco Simone Golf & Country Club, gli USA rialzano la testa. E lo fanno recuperando due pu ...