Rui Patricio | sono più i gol subiti che le parate | 11 a 8 Corsport

(Di sabato 30 settembre 2023) Ruipiù i golche le, 11 a 8. Lo scrive il Corriere dello Sport nell’analisi del disastro Roma. Secondo un’analisi di Opta, che racchiude in un indicatore le performance di tutti i calciatori di Serie A utilizzando una scala da 1 a 100, il disastro della Roma comincia dal portiere: Ruiha incassato 11 gol in 6 giornate, tenendo la rete immacolata solo contro l’Empoli, ma soprattutto ha effettuato solo 8: è al diciannovesimo posto in campionato, davanti al solo Meret (6) del Napoli. Significa che la percentuale di tiri vincenti concessi dalla Roma rispetto al totale è piuttosto alta: lo ha sottolineato anche Mourinho dopo la disfatta di Genova, senza colpevolizzare il portiere ma osservando un dato obiettivamente negativo. Secondo le ...

Non sarebbe stato meglio investire su un ricambio in mediana o, meglio, su un portiere di sicuro affidamento data la totale instabilità di Rui Patricio. In porta. Il grande ex Di Francesco vuole dare continuità al suo Frosinone. In attacco ci sarà Cheddira. Titolari gli ex del vivaio romanista Mazzitelli (1 presenza in prima squadra)

L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha un contratto con il club giallorosso fino a giugno 2024, così come alcuni giocatori chiave come Tiago Pinto, Rui Patricio, Spinazzola, mentre Lukaku è in prestito.