Rugby femminile | Test Match | Italia-Giappone 24-25 Azzurre battute a Parma

(Di sabato 30 settembre 2023) La Nazionalena diè stata sconfitta dalnelgiocato allo Stadio Sergio Lanfranchi di: lesono stateper 24-25, pagando caro il primo tempo deficitario, chiuso sul 7-22, non riuscendo a completare la rimonta nella ripresa, seppur dominata. Si tratta di una sconfitta che avrà ripercussioni in termini di ranking, ma l’vista oggi in campo era molto giovane e questofa parte di un percorso di ringiovanimento della rosa azzurra. Nel primo tempo è l’a passare per prima in vantaggio, grazie ad un drive da maul che manda in meta Vittoria Vecchini, mentre la conversione di Beatrice Capomaggi fissa lo score sul ...

Sconfitta di miusra per l'Italiadelche, contro il Giappone, esce sconfitta per 24 - 25 dal campo di Parma. Azzura in vantaggio nei promissimi minuti, ma che crollano per tutto il resto della prima metà. Negli ...There are no translations available. Parma - Partita dai due volti per l'Italia, che soffre nel primo tempo e si rialza nel secondo, arrivando a un passo da una rimonta sorprendente.. Le azzurre ...

Sconfitta di misura per l'Italrugby femminile a Parma nel test-match di preparazione alla prima edizione del WXV divisione 2 del mese prossimo in Sudafrica. Le azzurre di Raineri sono state battute 25 ...