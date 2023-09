Rrahmani e Juan Jesus salteranno anche il Real Madrid Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023)il. Lo scrive il Corriere dello Sport che scrive: oggi Garcia dovrebbe schierare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e uno tra Jack e Jesper con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente. FuoriGollini, non convocato perché ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla mano sinistra, mentre ormai è tornato in pianta stabile Demme e c’è di nuovo D’Avino, il difensore della Primavera che occuperà uno dei vuoti lasciati dai centrali infortunati.: ieri Amir s’è limitato alla palestra e alle terapie; JJ soltanto alle terapie. ...