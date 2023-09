Rottamazione cartelle | inviate milioni di lettere | come pagare

Leggi su quifinanza

(Di sabato 30 settembre 2023) Per coloro che hanno aderito allaquater dellesono in arrivo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su quanto e. Il Fisco ha inviato 3,8diper altrettante richieste della definizione agevolata dei debiti prevista dalla Legge di Bilancio 2023, e presentate entro lo scorso 30 giugno, relativa alleaccumulate tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Le istruzioni del Fisco L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato con i messaggi inoltrati agli interessati l’esito della richiesta di, elencando i debiti e l’importo da, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione fino a un massimo di 18 rate. Le ...