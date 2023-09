Rossano Laurini | chi è il bel marito di Vanessa Incontrada | “Crisi superata alla grande”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023)e ilsi sono incontrati per la prima volta più di dieci anni fa, nella discoteca gestita da, quando lui era ancora legato a Chiara Palmieri, la sorella di colui che era all’epoca il fidanzato dell’attrice. In quel periodo lui aveva 36 anni e lei 28: tra di loro c’è insomma stato un vero e proprio colpo di fulmine.è dunque il direttore artistico di alcune discoteche di Follonica, ed è stato appunto sposato – in passato – con l’ex moglie da cui ha avuto la sua prima figlia Diletta. Proprio a Follonica vive da tempo, città che ha sempre dimostrato di amare. Sui social network notiamo che il compagno diama lo sport oltre andare in moto, in passato abbiamo ...