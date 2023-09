Rosanna Lambertucci | sposa 77enne | Lui più giovane di me Il mio ex marito | scomparso nove anni fa | sarebbe contento

Alberto Amodei era entrato in Rai già negli Anni Sessanta, diventando in seguito direttore amministrativo del TG2 e poi responsabile de team ...

E ancora, i neosposie Mario Di Cosimo rivivranno i momenti più significativi delle loro recenti nozze. Infine, da Temptation Island , saranno a Verissimo per la prima intervista ...è stata sposata per diverso tempo con Alberto Amodei , dal quale ha avuto una figlia, Angelica Amode i, giornalista. L'ex marito è tragicamente morto nel 2014 in seguito ad un ...

Dalla proposta di matrimonio al lunapark di Sabaudia, al rapporto con la madre di lui: a «Verissimo» Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si sono raccontati. Primo matrimonio per lui, terzo per lei, ...