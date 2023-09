Roma | uccide la madre e la nasconde in un sacco dentro l’armadio Poi | almeno sette giorni dopo | chiama il 112 e confessa l’omicidio

(Di sabato 30 settembre 2023) Ha tenuto il suo corpo chiuso in undi casa. E ha vissuto con il cadavere per, senza dare all’esterno segni di squilibri psicologici. Un uomo di 59 anni ha ucciso la, chiudendone poi il corpo in unsigillato, nel quartiere Primavalle a. Poi ieri notte,oltre una settimana, circa una decina di, hato i carabinieri. La donna, 88 anni, è stata uccisa con alcune coltellate. Il figlio si trova ora in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. I fatti La telefonata al 112 è arrivata poco prima delle 2 e poi, seguendo le indicazioni dell’uomo, i carabinieri della Stazione diMontespaccato e del Nucleo ...

Ha ucciso la madre e ha nascosto nell'armadio il cadavere, chiuso in un sacco. Questa notte, verso le due, i carabinieri della ...

