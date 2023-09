Roma | uccide la madre a coltellate a Primavalle | la chiude in un sacco e nasconde il corpo per 7 giorni

L'uomo aveva paura che scoprisse i debiti con il condominio. Era morta da 7 giorni, ma pio non ha retto e ha deciso di chiamare le forze dell'ordine

Questa notte, verso le due, i carabinieri della stazione diMontespaccato e del nucleo operativo della compagniaTrastevere sono intervenuti in via Pietro Gasparri nel quartiere Primavalle ...Leggi anche Senza patente, a 18 anni guida un bolide e travolge eun pedone a. La madre lo copre: 'Sono stata io' Omicidio Klodiana Vefa, trovato morto l'ex marito: lei giustiziata in ...

(Adnkronos) – Ha ucciso la madre e ha nascosto nell’armadio il cadavere, chiuso in un sacco. Questa notte, verso le due, i carabinieri della stazione di Roma Montespaccato e del nucleo operativo della ...A chiamare il 112 il figlio della donna, un 59enne, che avrebbe riferito di averla uccisa e di averne occultato il cadavere. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Roma Montespaccato e del ...