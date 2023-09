Roma | svolta in vista | imminente il grande ritorno atteso dai tifosi

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Il presidente Dan Friedkin è pronto a fare un super regalo ai sostenitori di ferenista che ora sono molto delusi Da una forte delusione a qualcosa che potrebbe far risollevare più di un po’ l’entusiasmo deidella. E su questo genere di cose il presidente Dan Friedkin è molto sensibile e attento. Già perché sta seriamente pensando a un rientro che sarebbe clamoroso per davvero. Unche sarebbe quasi miracoloso e anche, perché no, considerando il personaggio, un toccasana dal punto didell’immagine e del marketing., anche se non è l’argomento che ha smosso Dan e Ryan Friedkin. Il rumors, quasi messo in giro ad arte da Mourinho, di un possibile rientro di Francesco Totti allapotrebbe diventare realtà a breve. Anzi, brevissimo. Il presidente e ...