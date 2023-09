Roma | Pippo Baudo | “C’è una dittatura dei tassisti”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – (di Enzo Bonaiuto) – "Una situazione indegna di una capitale europea e di una delle città più famose e visitate del mondo"., intervistato dalla AdnKronos, si unisce alla protesta montante dini, turisti e vip sul livello scadente del servizio taxi a. "C'è una vera e propriadei– accusa il popolare conduttore catanese che vive a– Vogliono essere i dominatori assoluti della città! Non passano, non rispondono al telefono con i call center che sembrano fantasmi, per avere la certezza di un taxi bisogna chiamare almeno due ore prima, sono pochi e vogliono restare in pochi. Davvero una situazione intollerabile", conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web ...