Roma-Mourinho | la società ora ha deciso | tifosi spiazzati

(Di sabato 30 settembre 2023) Ladinon ha assolutamente iniziato con il verso giusto e lane è consapevole: ecco la decisione. Josènon aveva mai iniziato così tanto male un campionato in carriera. Solo 5 punti in 6 partite e una vittoria solamente contro l’Empoli ancora targato Zanetti. La tifoseria è stanca per l’approccio della squadra alle partite e la debacle con il Genoa per 4-1 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tecnico portoghese, adesso, è al centro della bufera e i Friedkin hanno già perfettamente delineato la situazione del proprio allenatore e della squadra. Nonostante un grande entusiasmo inziale grazie agli acquisti di calciatori importanti, su tutti Lukaku, lanon è riuscita ad ingranare e la prossima partita sarà di fondamentale importanza affinchè le ambizioni ...

(Adnkronos) – Dopo il pesante ko per 4-1 della Roma con il Genoa è il momento dell’analisi. Il tecnico giallorosso José Mourinho in un’intervista ...

In casa Roma per il momento esiste parlare di esonero di José Mourinho , ma la società si starebbe guardando attorno per il futuro In casa Roma per ...

Non è più Mou dicono ae in buona parte d'Italia. Dopo due anni il feeling tra allenatore e popolo romanista vacilla, i risultati valgono più del pedigrèe. Chesia un po' invecchiato ...Significa che la percentuale di tiri vincenti concessi dallarispetto al totale è piuttosto alta: lo ha sottolineato anchedopo la disfatta di Genova, senza colpevolizzare il portiere ...

Crisi Roma, squadra e Mourinho a rapporto. Ma il tecnico non è ancora in bilico Calciomercato.com

é la peggior partenza di sempre sia della Roma che di José Mourinho. 11 goal subiti e 6 goal realizzati, una media quasi scandalosa per una squadra che in rosa presenta nomi come Romelu Lukaku, Paulo ...Ora Romelu Lukaku è concentrato sulle dinamiche dei giallorossi, ma l’inizio stagionale non è stato dei migliori per la Roma. Tante sconfitte per la compagine guidata da Mourinho: ora serve la svolta ...