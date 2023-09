Roma | Mourinho e lo sguardo al futuro | due nomi per la panchina

Leggi su calcionews24

In casa Roma per il momento non esiste parlare di esonero di José Mourinho, ma la società si starebbe guardando attorno per il futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, i Friedkin avrebbero messo nel mirino Thiago Motta e Antonio Conte per prendere il posto del portoghese. Si parla per la stagione 2024 visto il contratto in scadenza e che l'esonero prematuro costerebbe al club circa 18 milioni di euro.