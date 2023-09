Roma-Frosinone | Mourinho | “Non sono io il problema | non lo accetto”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) “Cosa accadrebbe se mi offrissero il rinnovo? Non è successo non ti posso rispondere. Quello che ti posso dire è che tre mesi fa, parliamo di Budapest, c’era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via. Ho detto a giocatori, club e tifosi che sarei rimasto. Durante il periodo di vacanze ho avuto la più grande, la più pazza offerta di lavoro che un allenatore ha mai avuto nella storia del calcio e l’ho rifiutata per la parola ai mie giocatori, a Friedkin e ai tifosi. Tre mesi dopo sembra che ioil, ma questo non lo. Non leggo o guardo tv, ma ho amici che mi fanno arrivare queste voci. Io nonil. Le cose in un’aziendamultifattoriali. Io ho dato la mia parola e la rispetterò fino al 30 giugno 2024qui a lottare ogni ...