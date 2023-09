Roma | domani riparte il tram 8

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Domenica 1 ottobre tornerà in servizio il8, Casaletto-Argentina, oggetto di un enorme lavoro di manutenzione, necessaria e indifferibile visto che non era mai stata fatta dal momento della sua attivazione nel 1998. "La riapertura del8 – ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri – è una buona notizia, molto attesa da tantissimene eni che negli anni ne hanno fatto un punto di riferimento per i loro spostamenti. Questa amministrazione ha dovuto affrontare tanti problemi, legati alle manutenzioni disattese da tanti anni. Continueremo senza sosta in questo percorso così come in quello della modernizzazione dei mezzi e delle strutture, come dimostra la gara sulla nuova flotta deiapprovata ieri". "L'enorme lavoro, fatto di operazioni strutturali e non effimere, e il ...