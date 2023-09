Roma | domani riparte il tram 8

(Di sabato 30 settembre 2023) Il sindaco della Capitale Gualtieri: "Buona notizia attesa da tanti cittadini" Domenica 1 ottobre tornerà in servizio il8, Casaletto-Argentina, oggetto di un enorme lavoro di manutenzione, necessaria e indifferibile visto che non era mai stata fatta dal momento della sua attivazione nel 1998. “La riapertura del8 – ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri – è una buona notizia, molto attesa da tantissimene eni che negli anni ne hanno fatto un punto di riferimento per i loro spostamenti. Questa amministrazione ha dovuto affrontare tanti problemi, legati alle manutenzioni disattese da tanti anni. Continueremo senza sosta in questo percorso così come in quello della modernizzazione dei mezzi e delle strutture, come dimostra la gara sulla nuova flotta deiapprovata ieri”. ...

Roma – E’ tutto pronto per la 44a edizione della Ryder Cup che nel 2023 per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, ...

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Domani sera contro la Roma Eusebio Di ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida disera contro laEusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida disera contro la. PAROLE - "Se penso di cambiare ......giallorosso si difende alla vigilia del match con il Frosinonesera nella settima giornata di Serie A 'Il problema non sono io'. José Mourinho si difende dopo la sconfitta che la sua, ...

Tram 8 a Roma da domani funziona, c'è la riapertura della linea per ... Adnkronos

Femminile, domani la Res Roma VIII al Bonarelli Bologna FC

Campionato di serie A1 di pallanuoto al via per il Telimar Palermo che domani alle 15 ospita la neopromossa Roma Vis Nova. Si giocherà alla piscina comunale di viale del Fante che è a mezzo servizio.L’attesa è finita. Anche il campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1 è finalmente arrivato al via. Al debutto, il TeLiMar ospiterà la neopromossa Roma Vis Nova. Fischio d’inizio alle 15 ...