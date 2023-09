Rolling Stones | in vendita la villa del chitarrista Ronnie Wood

Paul McCartney ha rinunciato a una giornata di registrazione con il celebre produttore Andrew Watt pur di avere una parte in una nuova canzone del prossimo album dei, Hackney Diamonds, in uscita il 20 ottobre.Zane Lowe ha accolto Mick Jagger su Apple Music 1 per parlare della nuova canzone dei" Sweet Sounds of Heaven " con Lady Gaga e Stevie Wonder . Jagger ha raccontato ad Apple Music come è nata la collaborazione, come si è arrivati a lavorare con Lady Gaga, come è nato il ...

29 set 2023 - Intervistato da Zane Lowe il frontman dei Rolling Stone racconta dettagli su album e collaborazioni ..." Mick Jagger ha lasciato intendere che preferirebbe lasciare il suo 'tesoro' di 500 milioni di dollari, ovvero la sua parte di ricavi dalla vendita del catalogo dei Rolling Stones, in beneficenza ...