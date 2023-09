Rocco B Commisso Viola Park | il presidente accende i riflettori | ' È il momento più bello'

Fiorentina, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo centro di allenamento. Una struttura all'avanguardia in Europa. Che dovrebbe essere intitolata ...

Svelata la scritta, il patron si commuove: 'Speriamo di vincere un trofeo. Dodo Lo aspettiamo presto'FIRENZE - "B. Viola Park" , da oggi la nuova casa della Fiorentina porterà il nome del suo presidente e proprietario. Questa sera, infatti, sono stati tolti i veli sulle grandi lettere all'...

Fiorentina, Commisso inaugura il Viola Park: “Un'emozione grandissima” Quotidiano Sportivo

Apre il Viola Park. Politica e vip del calcio. Commisso alla riscossa: "Nuovo stadio Non so" LA NAZIONE

Poi dice: "Il Franchi fatto da me Ho finito i soldi, non faccio promesse". Rocco Commisso star al taglio del nastro del nuovo Viola Park che porta il suo nome. Sorrisi e battute, sui tempi di ...C’è anche tempo per un velo di tristezza per gli infortuni: "Dodo è quello che mi ha abbracciato di più in questi due anni. È un ragazzo che ha tanta tenerezza e speriamo che torni in campo entro 6 ...