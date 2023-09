Ripartono i lavori della nuova stazione ferroviaria di Santa Marinella

(Di sabato 30 settembre 2023)– Sprint finale per arrivare, nei primi mesi del prossimo anno alla riapertura a pieno regimedi. Sarà una delle strutture più moderne, con massimo riguardo anche rivolto al comfort dei passeggeri e senza barriere architettoniche, solo grazie ad un investimento da parte di Rfi di oltre dieci milioni di euro e un lavoro di progettazione avvenuto anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale diper quanto concerne anche l’ottimizzazioneviabilitàzona centralecittadina. A seguire l’iter, oltre al sindaco Pietro Tidei, è l’assessore Andrea Amanati, che spiega: ...

Da lunedì gli operai lavoreranno nelle strade ancora non coinvolte dal cantiere. Intanto è allo studio la collocazione di dispositivi 'intelligenti' ...

corsi a ottobre Nella lotta al mal dell'esca, vera e propria condanna per i viticoltori, è ... I risultati che il Team Simonit&Sirch ha raggiunto in 13 anni die sperimentazioni sono ...Ladispoli,al Teatro Freccia. Grando: 'Finalmente sono arrivati tutti i materiali' - 'Presto ripartiranno i- dice Alessandro Grando - finalmente sono arrivati tutti i materiali per ...

Riparazioni asfalto: ripartono lavori per alcune strade Rete5.tv

Passante ferroviario di Palermo, dopo sei mesi di stop ripartono i lavori nella zona del Papireto Giornale di Sicilia

Da domani, domenica primo ottobre. Roberto Gualtieri: è una buona notizia, molto attesa da tantissime romane e romani che negli anni ne hanno fatto un punto di riferimento per i loro spostamenti.Riomaggiore – Alle Cinque Terre la Via dell’Amore chiude i cancelli. I visitatori questa sera possono ancora ammirare l’ultimo tramonto passeggiando sui primi 160 metri del sentiero con ingresso da Ri ...