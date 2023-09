Rifiutare la normalità infelice è un problema | Vespa azzera la sinistra

(Di sabato 30 settembre 2023) Lo spot di Esselunga è un po' sulla bocca di tutti. Il tentativo di narrare la storia della famiglia di Emma, la bambina protagonista figlia di due genitori separati, ha diviso non solo l'opinione pubblica ma anche la politica. Se il premier Meloni e il vicepremier Salvini hanno definito il messaggio pubblicitario "toccante", laha gridato allo scandalo, alludendo a una presunta strumentalizzazione dei sentimenti. Questo il tema dell'ultimo editoriale di Brunoche, oltre a smontare le polemiche, ha anche puntato il dito contro l'arma del politicamente correttto. "Io francamente non mi aspettavo nessuna polemica sulla bambina e la pesca nella pubblicità di Esselunga perché è la descrizione di una famiglia normale di genitori separati e di una bambina normale che soffre della separazione dei genitori e cerca con una piccola bugia ...

Esselunga, Vespa azzera l'opposizione: "Rifiutare la normalità infelice è un problema" Il Tempo