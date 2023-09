Ricomincio da te” | Maurizio Zaccone presenta il suo nuovo libro al Festival della Letteratura Sportiva

(Di sabato 30 settembre 2023)il suo emozionanteda te”, un viaggio tra aneddoti e retroscena di due epoche dello sport, ala Napoli. Sabato 7 ottobre 2023, alle 10:45, la Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo di Napoli diventerà il palcoscenico per lazione deldi, intitolato “da te“. L’evento si inserisce nell’ambito del prestigioso “”. Ilpromette di essere un viaggio avvincente attraverso 36 anni di storia ...

...hanno varcato le porte dell'Archivio di Stato dove si è svolta la nona edizione didai ... Rosella Postorino, Viola Ardone, Nando Dalla Chiesa,De Giovanni, Licia Troisi, Francesco ......hanno varcato le porte dell'Archivio di Stato dove si è svolta la nona edizione didai ... Rosella Pastorino, Viola Ardone, Nando Dalla Chiesa,De Giovanni, Licia Troisi, Francesco ...

Ricomincio dai Libri, la Fiera del Libro di Napoli all’Archivio di Stato Napoli da Vivere

La città invisibile, a Napoli la nona edizione di Ricomincio dai Libri Napoliclick

Maurizio Zaccone presenta il suo emozionante libro "Ricomincio da te", un viaggio tra aneddoti e retroscena di due epoche dello sport ...I biancocelesti hanno iniziato la stagione 2023/24 non come tutti si aspettavano. Ora la Lazio deve ricominciare a fare bene per riprendersi ...