Relazione al Parlamento sulla Nadef | “Prima più deficit per la crescita Poi privatizzazioni e meno sussidi contro il caro energia”

(Di sabato 30 settembre 2023) Le poche risorse a disposizione della prossima legge di Bilancio arriveranno per lo più dal. “Gli spazi finanziari che si rendono disponibili, quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche la maggiore spesa per interessi passivi (i soldi pagati per le cedole dei titoli di Stato che nel 2024 risaliranno a 90 miliardi di euro, ndr) conseguente al maggior disavanzo, sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025?, cioè in tutto 23,5 miliardi in tre anni”, si legge nellaalNota di aggiornamento del Def, il documento con le cifre su cui viene poi impostata la legge di bilancio. Nulla di nuovo, lafornisce giusto qualche precisazione in più. Per spremere un po’ di fondi il ...