Reazione a Catena sbarca nel sabato sera di Rai1 Gli ospiti vip

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 settembre 2023)(Us Rai) Dopo la promozione fino al 31 dicembre,in primata o, meglio, torna in primata sucome già successo in passato. Marco Liorni condurrà un doppio appuntamento a scopo benefico in onda sta7 ottobre in cui a prendere parte al “gioco che rinfresca la mente” saranno alcuni vip accompagnati dalle loro famiglie. I giochi saranno quelli del prele impreziositi da qualche chicca, comespeciali e artisti che si esibiranno in studio, e poi alcune novità, sempre tra curiosità e parole da inre, create per l’occasione, come ad esempio “La Mischia Zip”. A supportare i vip alle prese ...