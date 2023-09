Reazione a catena | è di nuovo polemica | pubblico incredulo

Leggi su tvzap

(Di sabato 30 settembre 2023) Programmi TV. Prosegue l’appuntamento quotidiano di, il quiz show condotto da Marco Liorni che quest’anno si prolungherà fino a dicembre. Ogni giorno, però, nuove polemiche si sno sui social, sempre per quanto riguarda la difficoltà, o la troppa semplicità dell’ultima. Ieri sera “Le amiche in onda” hanno battuto i campioni in carica e arrivate alla parte finale del gioco, sono riuscite ad indovinare l’ultima parola e a portare a casa il montepremi. Su Twitter, però ilha sto la bufera. Leggi anche: Tragico lutto nella Tv italiana: addio per sempre all’amata attrice Leggi anche: Chi l’ha visto?, il dramma in diretta su Rai 3: l’annuncio spezza il cuore degli italiani, è di ...