Rampage 29 09 2023 Match titolati ed una nuova #1 contender

(Di sabato 30 settembre 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo pronti per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Denver, Colorado, ed assisteremo a ben due. Gli Acclaimed e Billy Gunn metteranno in palio i titoli Trios contro gli Hardys ed Isaiah Kassidy; Eddie Kingston affronterà Rocky Romero con in palio il titolo Openweight di NJPW Strong. AEW World Trios Championship: The Acclaimed & Daddyass (c) vs. The Hardys & Isaiah Kassidy (3 / 5) Opener piacevole e dinamico che ci ha regalato anche numerosi siparietti divertenti. Ad avere la meglio sono stati gli Acclaimed & Billy Gunn con la Powerbomb assistita di Caster e Bowens, lafinisher di quest’ultimi. Vincitori ed ancora campioni: The Acclaimed & Daddyass BACKSTAGE: ...