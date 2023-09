(Di sabato 30 settembre 2023) “I dati dell’Istat usciti giovedì descrivono una situazione ancora più grave di quella che ci si sarebbe potuti aspettare: se entro 15non riusciamo ad attuare un’inversione di tendenz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Una serie mistery made in France arriva questa sera in prima tv su Rai 2 (alle 21.20). L’isola delle 30 bare, tratta dal romanzo omonimo di Maurice ...

La donna deceduta non aveva parenti. I gatti sono stati recuperati grazie a una animalista che ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine

Ma di cui c'è un gran bisogno, perché le sfide e i problemi che il Presidente portava dieci ofa, sono ancora tra noi: solo, più gravi o forti.prima un'esplosione nucleare ha colpito infatti Los Angeles, creando un nuovo Ground zero . L'America e l'occidente incolpano l'intelligenza artificiale, ingaggiando una battaglia senza ...

Drogata e abusata a quindici anni dal compagno della madre CronacaQui.it

“Quindici anni per salvare l’Italia dal collasso demografico”. Parla Rosina Il Foglio

I dati dell'Istat certificano il crollo delle nascite e il professore di demografia della Cattolica avverte: "Aumentare la natalità è l'unico modo per salvare la capacità produttiva e il sistema di we ...Una settimana di formazione, intrattenimento e nuovi suoni al _resetfestival: il punto di riferimento per gli appassionati di musica e innovazione ...