Quelle profezie di Craxi e Andreotti | oggi avverate | “Sfonderanno i confini d’Europa”

(Di sabato 30 settembre 2023) Capacità di sintesi e analisi. Due qualità attribuibili a, due monumenti della politica italiana che sapevano, senza ombra di dubbio, fare politica. Così, un vecchio video, può assurgere a ruolo di vera e propria profezia. Paolo Bracalini, su Il Giornale, ha infatti raccolto due passaggi fondamentali dei due leader in fatto di immigrazione dall’Africa, quando questa non era nemmeno iniziata e non era di certo una emergenza. Il risultato è uno spaccato di una lucidità assoluta. LEGGI ANCHE: Quali sono le navi delle Ong tedesche presenti nel Mediterraneo? L’elenco e i finanziamentiBettino, leader del Psi, aveva avvertito: “Non dobbiamo promettere un paradiso che non esiste, questo significa che dobbiamo regolare l’immigrazione nelle forme più idonee, avendo ben chiaro che la ...

... "Il buon cristiano dovrebbe guardarsi dai matematici e da tutti coloro che fanno vane. C'... la teoria delle quantità infinite e la geometria non euclidea, per citare solodi cui avremo ...Così facendo, come nelleche si autorealizzano, diventiamo vittime del nostro stesso modo ... ma soprattutto su cosa fare quandoemozioni 'mostruose' sono dentro di noi . Le emozioni ...

Dalla profezia all'algoritmo | UniTrento Press Room UniTrento Press Room |

Una grandiosa profezia Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Pino Farinotti si avventura in una profezia (sperando di sbagliarsi): Io capitano, vincitore del Leone d’argento a Venezia con pieno merito, non riceverà l'ambito Academy Award.Nel 1971 il grande scrittore inventò, per un telefilm Rai, il Versificatore, una macchina capace di produrre poesie su indicazioni umane.