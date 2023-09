Quell’amore della nuova mafia per i social | dalle mazzette sventolate su Tiktok al mito di Jocker – L’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) Un tempo c’era l’omertà, oggi l’ostentazione: lo stereotipo del mafioso munito di coppola e «pizzini» ha ceduto il passo a giovani gradassi che mostrano sorridendodi banconote e sfrecciano sulle macchine sportive, preannunciati da note di musica trap. Una sorta di rebrandingcriminalità organizzata dovuto in parte ai, dove proliferano i contenuti che ammiccano al mondomalavita. E, tra ostentazione del lusso espericolatezza, la rendono glamour. «C’è la necessità di dimostrare come questa economia produce una ricchezza, che anche se costa carcere e morte ti consente di vivere in maniera gloriosa». A parlare è Marcello Ravveduto, autore e docente di Digital Public History alle Università di Salerno. Ha curato il rapporto “Le mafie nell’era digitale”, nato da un ...