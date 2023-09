(Di sabato 30 settembre 2023) Notte in bianco per gli appassionati duri e puri del Motomondiale, quelli che non si perdono neppure un turno di prove libere. Anche chi è interessato solo allapotrebbe però essere costretto a sacrificare ore di sonno, poiché le qualifiche del GP delsono previste in piena notte. Fortunatamente, almeno lata verso colazione! Il fulmine sul giro secco rimane Francesco Bagnaia, autore di ben 6 pole position (Americhe, Francia, Italia, Germania, Austria, Catalogna). Ne ha invece artigliate 3 Marco Bezzecchi (Olanda, Gran Bretagna, India). Infine, sono stati 1 volta i più rapidi sulla tornata singola anche i fratelli Marquez (Marc in Portogallo, Alex in Argentina), Aleix Espargarò (Spagna) e Jorge Martìn (San Marino). Se guardiamo alle, il maggior numero di ...

Nel weekend, la MotoGP vivrà in India la sua tredicesima gara stagionale. Al riguardo è interessante notare come, sino a questo momento, nessun ...

La MotoGp arriva per la prima volta in India : il 14esimo appuntamento del motomondiale si corre sul circuito inedito di Buddh. Dopo gli intoppi ...

Luca Marini piazza la zampata che non ti aspetti e chiude davanti a tutti il venerdì del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo round ...

...489 mandando in 'soffitta' il precedente primato che apparteneva a Jorge Lorenzo e risaliva addirittura al 2016le gomme erano ancora quelle Bridgestone. Il venerdì di prove libere a Motegi è ...La cosa più difficile per me in questo momento è affrontare le curve a destra,mi devo sporgere fuori dalla moto'. Rins aveva chiuso le pre - qualifiche con l'ultimo tempo, in 1:47.236 , a ...

Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Giappone 2023: orario, programma, diretta e differita Sprint Race in chiaro OA Sport

MotoGP: come e quando vedere in streaming il GP del Giappone Telefonino.net

Il pilota del Prima Pramac Racing firma il nuovo record del tracciato giapponese e precede di 171 millesimi il leader iridato. Il telaio in carbonio della KTM rivitalizza Miller, che chiude la prima f ...Inizialmente, lo spagnolo aveva fissato l'India e il Giappone come periodo in cui avrebbe preso una decisione sul suo futuro a breve termine. Tuttavia, al suo arrivo a Motegi giovedì, ha chiarito che ...