A settembre si voterà in 26 delle 85 regioni in cui è articolata la vasta Federazione russa più la capitale. Lo zar ha messo in piedi un sistema che ...

Un tribunale russo ha ordinato la liquidazione di un'organizzazione per i diritti umani che ha preservato l'eredità del premio Nobel per la pace ...

Kiev attacca ancora nella notte con droni e razzi alcuni obiettivi nel territorio russo. Continuano anche i bombardamenti di Mosca in territorio ucraino. Nel frattempo Vladimiril dopo Prigozhin . Il presidente russo chiede a Andrey Troshev , ex braccio destro del defunto capo della Wagner, di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina. ...Anche l'associazione Roots & Shoots , creata dall'etologa e antropologa Jane Goddall,...molto diverse tra loro ma finora non hanno trovato l'approvazione contemporanea di Zelensky e...

Putin organizza il dopo Prigozhin, affida a Troshev la nuova Wagner TGLA7

Vladimir Putin firma il decreto: 130 mila nuovi soldati per l'autunno - Med9: "Ribadiamo condanna ad aggressione russa" - Med9: "Ribadiamo condanna ad aggressione russa" RaiNews

Continuano anche i bombardamenti di Mosca in territorio ucraino. Nel frattempo Vladimir Putin organizza il dopo Prigozhin. Il presidente russo chiede a Andrey Troshev, ex braccio destro del defunto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin affida a vice di Prigozhin corpo volontari. LIVE ...