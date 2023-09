Protezione civile | Musumeci a Padova per convegno alluvioni | ' cambiare passo'

(Di sabato 30 settembre 2023) Palermo, 30 set. (Adnkronos) - “Noi italiani siamo poco propensi alla prevenzione.significa quindi conoscere la fragilità del nostro territorio e attrezzarci per esporlo meno possibile ai rischi naturali. L'ho ribadito oggi a, nel corso delsulle, voluto dall'Autorità di bacino, con la Regione e il Comune. È stato bello incontrare tanti volontari della, preparati ed entusiasti". Lo scrive su Facebook il ministro per laNello

Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile , Fabrizio Curcio , parlando a 'Mattina 24' su Rainews24 in riferimento ai test in corso ...

L’Italia risponde alla chiamata di aiuto arrivata all’Ue da parte dell’ Armenia , a causa dell’ondata di profughi scatenata dalla crisi in ...

Roma, 30 set. LItalia lavora per la stabilizzazione favorendo il dialogo tra Armenia e Azerbaigian e ha attivato il sistema dinella vicenda del Nagorno Karabakh. E quanto si legge ion una nota di Palazzo Chigi. Ieri sera si ricorda e' pervenuta alla Commissione europea la richiesta di assistenza ...Taglio del nastro questa mattina con l'assessora Meucci e il presidente del Q4 ...

Al Centro Candiani il gruppo comunale di Protezione civile Venezia Terraferma fa il bilancio di un anno di attività Live Comune di Venezia

Come funziona il sistema IT-Alert e perché non dobbiamo preoccuparci per la nostra privacy Geopop

Il capogruppo di Lista per Ravenna interviene sull'aviosuperficie in occasione del 15° Mondiale FAI di Paracadutismo Stile e Precisione ...Cinque classi delle scuole primarie di Borzano e di Albinea, molti genitori, i volontari della protezione civile e gli amici del Cea. In totale fanno un centinaio di persone che questa mattina hanno b ...