Programmi TV di stasera | sabato 30 settembre 2023 Italic debutta con Enrico Caruso

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 settembre 2023) Giorgio Zanchini -, carattere italiano Rai1, ore 21.25: Tutti Giocano a Reazione a Catena Novità Game. Il gioco condotto in preserale da Marco Liorni sbarca nel prime time con un doppio appuntamento che vedrà concorrenti personaggi famosi, che in caso di vincita devolveranno il montepremi in beneficenza. Oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione come, ad esempio “La Mischia Zip”, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”. Anche i giochi che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l’occasione, con l’intervento diretto di ospiti speciali e di artisti che canteranno in studio i loro successi. Tra le squadre “vip” che si affronteranno nel corso del primo speciale, sono ...