Probabili formazioni Salernitana-Inter | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Il match traedchiuderà il sabato della settima giornata di campionato.della sfida sarà il palermitano Rosario Abisso, coadiuvato da Vivenzi e Garzelli come assistenti. Manganiello sarà invece il quarto assistente, mentre in sala VAR ci saranno invece Irrati e Serra. Abisso, 37 anni, vanta 95 gettoni di presenza in massima serie, con il debutto datato 6 gennaio 2015 nello 0-0 tra Chievo Verona e Torino. Granata che hanno un bilancio negativo con il classe 1985, solo una vittoria al cospetto di 4 pareggi e 8 sconfitte. 4 i precedenti con l’, con due vittorie, una sconfitta e un pareggio, il 3-3 con la Fiorentina del febbraio 2019 in cui concesse un rigore ai viola per un tocco di braccio nullo di D’Ambrosio. Paulo Sousa deve necessariamente fare punti per evitare che la sua posizione ...