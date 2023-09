Primoz Roglic vince il Giro dell’Emilia | “Amo il San Luca e la mortadella | avevo le gambe per il successo”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023)ha vinto il2023, imponendosi in solitaria sul traguardo del San. Lo sloveno ha tenuto botta sul tratto più duro dell’iconica salita e quando mancavano 300 metri all’arrivo ha piazzato una micidiale rasoiata, con cui ha fatto il vuoto nei confronti del connazionale Tadej Pogacar e del britannico Adam Yates. L’alfiere della Jumbo-Visma, a una delle sue ultime uscite con questa squadra come ha confermato in mattinata, si è imposto in questa classica del calendario italiano per la terza volta in carriera.ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “Bellissimore ancora qui, è una corsa iconica e antica. Amo la salita del Sane mi piace tanto la ...