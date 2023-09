Primavera Fiorentina-Milan 1-1 | primo pareggio dei rossoneri | PM NEWS

(Di sabato 30 settembre 2023) Sta per iniziare, partita valida per il campionato2023-24. Segui con noi il live testuale del match

La partita tra la Primavera Viola e il Milan in una bella giornata di sole nello stadio "Curva Fiesole", che si trova all'interno dell'impianto di ...

Commenta per primo Un buon Milannon va oltre il pari, il primo in campionato, sul campo della. Vantaggio dei rossoneri proprio nella finire del primo tempo con Eletu, pari viola nella ripresa su un rigore dubbio:...La partita tra laviola e il Milan in una bella giornata di sole nello stadio "Curva Fiesole", che si trova all'interno dell'impianto di allenamento

La Fiorentina ha frenato la corsa del Milan in vetta alla classifica del campionato Primavera. La squadra viola, che ha inaugurato il Viola Park con il calcio d'inizio calciato da Rocco Commisso, è ...Il Milan Primavera di Ignazio Abate frena la sua corsa di testa al Viola Park, dove non va oltre l'1-1 con i padroni di casa della Fiorentina. I rossoneri interrompono la striscia di ...