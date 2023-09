"Non abbiamo ancora terminato di leggere tutti gli atti - spiega all'ANSA l'avvocata Rosaria Manconi, una dei legali che difendono il- oggi non era opportuno né pensabile che il mio ...TikTokdi "istigazione al suicidio" Per questo, a settembre di due anni dopo, i genitori ... come ci confermava in un'altra intervista Stefano Vicari,di neuropsichiatria dell'...

Primario accusato di associazione mafiosa non risponde al gip Agenzia ANSA

"Accusa di associazione mafiosa: il primario sanitario rifiuta di ... Tendenzediviaggio

Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazzina di 14 anni sono finiti al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato nausea e vomito ... tutti alunni che frequentano la ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Cagliari, non rilasciando alcuna dichiarazione spontanea, il medico anestesista Tomaso Gerolamo Cocco, arrestato mercoledì scorso, insiem ...