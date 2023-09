(Di sabato 30 settembre 2023) «Domani alle 17 in Piazza della Repubblica, contro il governo di Nikol Pashinyan». Per tutto il pomeriggio questo messaggio è riecheggiato da due auto in transito tra le strade del first appeared on il manifesto.

Quello che la regista Jennifer Kent ha fatto per noi è stato fondamentale, è stata lavolta ...loro obiettivo non è solo quello di togliersi di dosso la fama di youtuber dementi che si......insieme al suo amico e mi chiedeva se eravamo cristiani e dove studiava il nipote.15 giorni... Mentre logli gridano forte nelle orecchie: "Questa terra non appartiene ai cristiani, vi ...

«Prima ci massacrano, poi ci proteggono» Il Manifesto

La Nuova Zelanda massacra l'Italia ai Mondiali di Rugby: sconfitta ... Fanpage.it

O almeno per ora. Rivisitazione sorprendente del genere della possessione, l'indie degli Youtuber Danny e Michael Philippou è l'esordio di una coppia di nuovi autori promettenti. Dal 28 settembre al c ...c’è il richiamo identitario della destra, che consiste in decenni di polemica con entrambi i giganti, accusati di usare l’Europa per il proprio tornaconto e di danneggiare sistematicamente l’Italia, ...