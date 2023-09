Presidio davanti alla Rai per Khaled El Qaisi | si chiede più visibilità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono annunciati per oggi, in otto città, dei presidi a sostegno della liberazione diEl, l’italo-palestinese arrestato da Israele il 31 agosto al valico di frontiera di Allenby con la Giordania. Lo hanno comunicato i comitati di ‘Libertà per’. In mattinata gli attivisti per i diritti umani di varie sigle si riuniranno a Napoli, Roma, Ancona, l’Aquila, Bologna e Trieste, mentre a Cagliari la manifestazione è prevista nel pomeriggio. A Milano invece sarà nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. “Per, dal 31 agosto prigioniero nel carcere israeliano di Petah Tikwa, la sospensione del dirittodifesa e il diniego di giusto processo costituiscono gravi violazioni dei diritti umani – affermano i comitati in una nota – Le autorità israeliane hanno ...