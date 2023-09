Preolimpico volley maschile 2023 | buona la prima per l’Italia | battuta 3-1 la Repubblica Ceca

(Di sabato 30 settembre 2023) È cominciata con il piede giusto l’avventura delnel torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Inseriti nella Pool A, gli azzurri di Fefé De Giorgi, reduci dall’argento agli Europei, hanno sconfitto lacon il punteggio di 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19). Esordio vincente al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile, per, che dopo le difficoltà del primo set – ceduto un po’ a sorpresa alla compaginedi Jiri Novak – ha reagito ed ha rispettato il pronostico della vigilia, imponendosi in quattro parziali non senza difficoltà. Nel complesso, però, le indicazioni per De Giorgi sono positive e si può guardare al prosieguo del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Out la pipe di Galabov 6-5 Tocco vincente di Rinaldi a muro da zona 4 5-5 Mano out Vasina da zona ...

L a Nazionale maschile di pallavolo scende per la prima volta in campo a Rio de Janeiro per il torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi . ...

L a Nazionale maschile di pallavolo scende per la prima volta in campo a Rio de Janeiro per il torneo di qualificazione alle prossime Olimpiadi . Gli azzurri di De Giorgi, campioni del mondo e ...La diretta testuale live di Italia - Repubblica Ceca , partita della Pool A del torneodimaschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, reduci dall'argento agli Europei, tornano in campo per conquistare un ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Preolimpico volley in DIRETTA: inizia il cammino verso Parigi 2024 OA Sport

Diretta Preolimpico volley, Italia-Repubblica Ceca 2-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Prima sfida per gli azzurri, reduci dall'argento agli Europei, in Brasile per il torneo di qualificazione ai prossimi Giochi olimpici: segui il match in diretta ...Rio de Janeiro – Conto alla rovescia per l’esordio della Nazionale Maschile di Volley al Preolimpico di Rio de Janeiro, che mette in palio la qualifica diretta per i Giochi di Parigi 2024.