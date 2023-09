Premier | De Zerbi travolto dall' Aston Villa di Zaniolo City | primo ko

C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno...

C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno...

C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno...

C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno...

Tante sorprese nel sabato dellaLeague (7ª giornata), che regala il durissimo 6 - 1 dell'Aston Villa sul Brighton di Dee il primo ko del Manchester City , sconfitto 2 - 1 dal Wolver Hampton. Sconfitta anche per il ...Il si ferma bruscamente. Nella sfida valevole per la settima giornata diLeague , l' si è imposto nettamente contro la squadra di Roberto Decon il risultato di 5 - 1. Secondo stop consecutivo per i Seagulls dopo la sconfitta in EFL Cup contro il Chelsea . Il ...

Premier, De Zerbi travolto dall'Aston Villa di Zaniolo: Brighton ko Corriere dello Sport

Premier League, incubo per De Zerbi: l'Aston Villa travolge 6-1 il Brighton - Sportmediaset Sport Mediaset

Roberto De Zerbi non ci sta. “Questo non era il vero Brighton”. Lo dice dopo aver diretto la peggior partita della sua gestione, dopo essere diventato l’allenatore della peggior sconfitta in Premier ...Sulle copertine non può che finirci Ollie Watkins, che con una tripletta ha affossato De Zerbi: dopo 21' ne aveva già fatti ... alla prima rete con la nuova maglia in Premier, che però non è bastato.