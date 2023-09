C'è l'imbarazzo della scelta, oggi, per gli amanti della Premier League. In occasione di questo sabato di calcio inglese andranno...

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Dopo tre vittorie di fila si ferma la striscia di Roberto De, che viene travolto dall' Aston Villa di Zaniolo per 6 - 1 . Al Villa Park il Brighton riceve la sua seconda sconfitta stagionale e si fa raggiungere in classifica proprio dalla squadra di ...Il si ferma bruscamente. Nella sfida valevole per la settima giornata diLeague , l' si è imposto nettamente contro la squadra di Roberto Decon il risultato di 5 - 1. Secondo stop consecutivo per i Seagulls dopo la sconfitta in EFL Cup contro il Chelsea . Il ...

Premier, De Zerbi travolto dall'Aston Villa di Zaniolo: Brighton ko Corriere dello Sport

Premier League, oggi Zaniolo contro De Zerbi. Udogie e Vicario sfidano Klopp TUTTO mercato WEB

La squadra sembra risentire a livello più mentale che fisico dei tanti impegni: De Zerbi, tolta l’emergenza in mezzo al campo che l’ha costretto a lanciare da titolare il 18enne Jack Hinshelwood (ai ...Una giornata da dimenticare per Roberto De Zerbi: il suo Brighton ha clamorosamente perso per 6-1 contro l'Aston Villa. A segno Watkins (tripletta), Ramsey, Douglas Luiz e autogol di Estupinian per i ...