Precedenti Salernitana-Inter | solo una vittoria in Campania | dilagante

(Di sabato 30 settembre 2023)si giocherà alle ore 20.45 e sono quattro iin, tutti in Serie A. Con appena una. I– Quello di domani sarà l’numero cinque in trasferta. Il bilancio non è sensazionale: 1, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 4 subiti. Tutto questo grazie alla goleada del 17 dicembre 2021: 0-5 con i gol di Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sanchez (che stasera dovrebbe tornare titolare), Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini. Il primo assoluto fu il 4 luglio 1948, sconfitta nerazzurra per 1-0 con la rete di Renzo Merlin. Per rivedere un’altra partita inbisogna attendere l’11 aprile 1999, anche qui successo della ...

Se laè la squadra che subisce di più da palla inattiva, è proprio l'Inter quella che crea maggiori pericoli da situazioni da fermo. Tutti iin Serie A tra granata e nerazzurri ......2 - 0 e Genoa 1 - 0), mentre in trasferta ha pareggiato 2 - 2 con la Fiorentina e 1 - 1 con il Monza prima ella sconfitta per 0 - 1 in casa della Juventus. Ia Lecce. Sono ...

C'è Abisso per Salernitana-Inter: appena una vittoria nei precedenti SalernitanaNews.it

Salernitana-Inter, due i precedenti casalinghi favorevoli che lasciano sperare tuttosalernitana.com

L'allenatore alla vigilia della sfida col Bologna: "Sarà un bell'esame per vedere se il lavoro che abbiamo fatto abbia portato qualcosa in più" ...I PRECEDENTI – Salernitana-Inter sarà la sesta partita per Rosario Abisso come arbitro dei nerazzurri. E quando appare il suo nome non è mai una bella notizia. Questo dal 24 febbraio 2019, una delle ...