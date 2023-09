Prandelli | «Scudetto? In questo momento queste squadre E poi vedo molto bene…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Cesareha parlato della lottanel campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni.le parole di Cesarenel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Chi vince lo? Bella domanda diretta! Non lo so, sinceramente non lo so. Mi auguro che fino alla fine possano lottare più. InMilan, Inter, la stessa Juventus, Napoli. E poi iobene la Lazio. Io penso che la Lazio abbia una solidità di giocointeressante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...