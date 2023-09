Pozzuoli in rosa al chiaro di luna

(Di sabato 30 settembre 2023) Al Centro Accoglienza Vincenziana in via Carlo Rosini lo scorso venerdì 29 settembre si è tenuta Mondo Donna, una iniziativa interessante con al centro, naturalmente, le donne e i vari ruoli che ricoprono nella società. Sebbene dagli albori del ‘900 del secolo scorso la donna ha conquistato diritti civili, politici e economici, quelle che lavorano Il Blog di Giò.

...I Tigli - San Bonifacio (VR) 95 PUNTI 10 Diego Vitagliano - Napoli 10 Diego Vitagliano -(...Pizza - Firenze Da Ezio - Alano Di Piave (Bl) La Gatta Mangiona - Roma Giotto - Firenze Mamma- ...E' quanto ha sottratto dall'appartamento la donna accusata di aver uccisoGigante, la 72enne ... 47 anni, vicina di casa della vittima, che, dallo scorso 21 aprile, è in carcere, a. Ieri ...

Rapina in supermarket a Pozzuoli, altri due arresti Agenzia ANSA

POZZUOLI/ Assalto armato all'MD, si chiude il cerchio: arrestati altri ... Cronaca Flegrea

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha raccomandato ai cittadini di mantenere la calma, in particolare per quanto riguarda le scuole. E ha aggiunto: E’ in corso una sequenza di eventi sismici, a ...Il 28enne, originario di Carinaro, era saltato dalla finestra dell'ospedale per rincorrere un evaso: resta in coma farmacologico ...