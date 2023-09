Potrebbero essere sintomi di malattie gravi | i dolori comuni che non devi mai ignorare

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 30 settembre 2023)cosìda diventare col tempo anche scontati, in realtà possonodei campanelli d’allarme dipiù. A tutti capita senza una ragione all’apparenza valida di svegliarsi col mal di testa, con un dolore alla schiena o alla spalla. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta dipasseggeri e legati magari a una giornata pesante o ancora a una cattiva qualità del sonno che influisce più di quanto possiamo immaginare sul nostro benpsicofisico. E poi, altro aspetto da non sottovalutare, più si invecchia e più gli acciacchi legati all’età saranno presenti e persistenti. Alcunidel corpo non andrebbero mai sottovalutati: ecco perché! – grantennistoscana.itIn altre parole, se provi dolore, non sei solo. ...