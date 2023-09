OPORTO () - C'è tanta rabbia in casa Porto dopo che i Dragoes , ieri sera, hanno perso 1 - 0 la ... Un ko mal digerito dai biancoblù, soprattutto daper via dell'arbitraggio di Joao ...in Grani " Caiazzo, Italia 30. La Cascina dei Sapori " Rezzato, Italia 31. Apogeo " ... Forno d'Oro " Lisbona,81. Demaio " Bilbao, Spagna 82. Pizza Strada " Tokyo, Giappone 83. Pizzeria ...

Portogallo, Pepe contesta l’arbitraggio di Benfica-Porto: sui social la foto di… ItaSportPress

Porto ko con il Benfica, furia Pepe: l'arbitro diventa un pagliaccio Corriere dello Sport

Portogallo, Pepe contesta l'arbitraggio di Benfica-Porto: sui social il difensore ha postato la foto di un circo ...Un successo nel Classico per caricarsi in vista della Champions League. A quattro giorni dalla sfida contro l’Inter a San Siro, il Benfica di Roger Schmidt vince 1-0 nel big match contro il Porto, tra ...