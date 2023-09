Pontificano dalle Ztl | Hai sbagliato | esplode la rissa tra Conte e Pd | parole durissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Tra il Pd e i Cinque Stelle finisce in. Sul fronte migranti si sta consumando una spaccatura fortissima tra i dem e i Ciqnue Stelle. Le sette proposte avanzate da Elly Schlein che di fatto spalancano le porte ai migranti non convicono Giuseppeche da qualche giorno (anche in proiezione Europee 2024) bastona il Nazareno. E oggi in un'intervista a La Stampa, il numero uno dei grillini ha messo nel mirino i dem con: "Paragonarmi a Meloni è offensivo: io a Chigi ho passato le notti al telefono per ottenere la disponibilità di altri leader europei alla redistribuzione dei migranti, la premier ha passato il suo tempo a diffondere sui social post contro i migranti. Se il Pd fa certe similitudini, dimostra di non avere una chiara comprensione del fenomeno. Faccio una domanda al variegato mondo di ...