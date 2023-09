Ponte sullo Stretto | presentato il progetto definitivo Tajani | “È il fiore all’occhiello del made in Italy”

(Di sabato 30 settembre 2023), avanti tutta. Oggi il Consorzio Eurolink ha consegnato alla societàdi Messina la documentazione relativa all’aggiornamento deldele delle opere di collegamento stradale e ferroviario. “Si tratta di un passaggio fondamentale – ha commentato l’Ad della societàdi Messina, Pietro Ciucci – nell’ambito del serrato cronoprogramma che consentirà di raggiungere l’obiettivo di aprire i cantieri nell’estate del 2024. In linea con le indicazioni ricevute dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La societàdi Messina, riavviata appena cento giorni fa, è oggi dotata di una struttura organizzativa tecnica, economico finanziaria e legale in grado di gestire ...

Il Ponte sullo Stretto ? “Il Sì o No non è compito nostro. La decisione spetta al governo . Detto questo, esisteva un progetto vecchio realizzato ...

Paestum, 30 set. Il progetto definitivo delStretto di Messina e' stato presentato pochi minuti fa. Abbiamo firmato laltro giorno con la Stretto di Messina spa latto prodromico, latto che rinnova le pattuizioni industriali e siamo ..."La Webuild ha presentato il progetto definitivo, con la allegata relazione di aggiornamento, per la realizzazione delStretto di Messina. L'annuncio fatto da Pietro Salini alla festa di Forza Italia, in corso a Paestum, rappresenta un altro importante passo in avanti verso un traguardo storico per il ...

La documentazione, unitamente agli elaborati ambientali, sarà contestualmente trasmessa al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’ottenimento della compatibilità ambientale per il ...Arriva il progetto definitivo del ponte dello Stretto. Lo comunica l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci.